Эксперт назвал способ удалить номер телефона из базы спамеров

Многие получают звонки от различных компаний с предложением пройти опрос и рекламой услуг. Эксперт по телекоммуникациям рассказал как бороться с нежелательными звонками

Россияне каждый день сталкиваются с надоедливыми звонками и SMS-сообщениями спамеров и мошенников. Некоторым приходится справляться с ними несколько раз в день. Генеральный директор Telecom Daily, Денис Кусков, рассказал о том, можно ли избавиться от назойливых спамеров.

Во-первых, стоит понимать, что полностью удалить себя из всех баз данных практически невозможно. Неизвестно, сколько источников существует, какие из них публичные или скрытые, и где заинтересованные стороны находят номер конкретного человека. Некоторые контакты вы сами оставляете, например, при получении карт лояльности или в социальных сетях. Впрочем, все это легко удаляется, если вы хотите.

Больше вопросов возникает, если нужно оставить номер телефона в какой-то организации. Например, номер будущей жертвы спама может быть в базах данных банков и кредитных историй. Эти базы данных продаются повсюду, включая скрытые интернет-площадки, и вы не сможете удалить свои данные оттуда.

Как временное решение от надоедливых спам-звонков можно сменить свой номер телефона на новый. Некоторое время ваш номер будет отсутствовать в базах данных. Однако, если вы получили номер, который раньше уже использовался кем-то ещё, то через некоторое время ваш номер опять окажется в базах данных спамеров.