В России разработали «отпугиватель» акул

Российские инженеры разработали устройство, которое с помощью луча нелинейного звука может причинить дискомфорт и отпугнуть акулу.

© Ferra.ru

НПО «Ударно-волновые технологии» разработало устройство, способное отпугивать акул узконаправленной «ударной волной» нелинейного звука, заявил генеральный директор объединения Алексей Огневский. Его прототипы уже собраны.

Похожий на приборы ударно-волновой терапии аппарат размером 0,5 на 2 метра оснащен магнитной катушкой и прикрепленной к ней мембраной. При генерации первой импульса формируется «ударная волна». Её можно сфокусировать в узкий луч нелинейного звука — физического явления, воздействие которого похоже на взрыв, — способный распространяться на десятки метров.

Его энергия выделяется на границе сред с разными свойствами, рассказывает физик. Для акулы такая граница возникает между печенью и остальными органами. В результате рыба ощущает дискомфорт как от удара или от резкой встряски, что может ее отпугнуть. Нацелить импульс проблемы не составит — современные сонары способны определять положение животных с точностью до нескольких сантиметров.

Более мощный луч способен вывести акулу из строя или даже убить. Однако экспериментов, позволяющих точно говорить об этом, не проводилось, признает Огневский.