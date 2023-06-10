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Эксперт предупредил о грозящей Whatsapp в России опасности

В случае, если анонсированные каналы в WhatsApp будут анонимными, мессенджер, вероятнее всего, заблокируют на территории Росси, заявил юрист Ефим Казанцев.

Появление каналов в WhatsApp грозит блокировкой приложения на территории России, заявил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.

Ранее мессенджер анонсировал новую функцию под названием «Каналы», аналогичную таковой у Telegram. Администраторы смогут публиковать в них тексты, фотографии, видео, стикеры и опросы, а подписчики — только просматривать его.

Российские власти остро реагируют на любые каналы распространения недостоверной информации, подчеркнул эксперт. Если каналы в WhatsApp будут анонимными, то найти и наказать распространителя фейков правоохранительным органам и спецслужбам будет затруднительно. Крайним вариантом борьбы с такими источниками останется блокировка Роскомнадзором всего мессенджера, отметил юрист.

В WhatsApp появилась новая функция

В 2022 году WhatsApp, в отличие от других сервисов Meta*, «чудом», по словам Казанцева, удалось избежать блокировки. Теперь же он последует за флагманскими продуктами своей компании, уверен специалист.

*признана в РФ экстремистской и запрещена

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