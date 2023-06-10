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В Великом Новгороде нашли первые в году берестяные грамоты

В ходе раскопок на берегу Волхова археологи обнаружили первые в 2023 году новгородские берестяные грамоты.

В Великом Новгороде нашли первые в году берестяные грамоты
© Ferra.ru

В ходе раскопок в историческом центре Великого Новгорода экспедиция Института археологии РАН обнаружила средневековые украшения, предметы церковного обихода и быта, а также две древнерусские берестяные грамоты. По данным Новгородского государственного музея-заповедника, это первые найденные в 2023 году такие документы.

Найденные неподалеку от берега реки Волхов артефакты являются обрывками гораздо больших по размеру грамот. Им предстоит реставрация и изучение лингвистами. Даты написания грамот устанавливаются.

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