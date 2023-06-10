Россиян научили отличать беспилотник от самолета

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеют внешнее сходство с самолетами, однако чаще всего они гораздо меньше пилотируемой авиатехники. Об этом рассказал ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов. Его слова приводит РИА Новости.

© Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Эксперт отметил, что несмотря на то, что в ряде стран, включая Россию и Украину, применяются БПЛА, чьи размеры близки или аналогичны размерности пилотируемых самолетов и вертолетов, зачастую все же используются дроны малой и средней размерности.

Они значительно уступают по своим линейным размерам пилотируемой авиатехнике, что облегчает их идентификацию как БПЛА. «В том числе это касается и тех беспилотников, которые применяла украинская сторона в последние месяцы против российских гражданских объектов», — подчеркнул Федутинов.