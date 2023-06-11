В «Роскосмосе» рассказали об экипаже орбитальной станции России

Первые экипажи, которые отправятся на Российскую орбитальную станцию (РОС), будут состоять только из двух человек. Об этом рассказали Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК входит в «Роскосмос»).

«Экипаж РОС на начальном этапе будет состоять из двух космонавтов, это означает, что на каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС», — подчеркнули специалисты.

Также уточняется, что это отразится и на подготовке самих космонавтов.

В августе 2022 года «Роскосмос» показал макет новой российской орбитальной станции. Развертывание РОС будет проходить в два этапа.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что к 2025 году Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина должен разработать программу для подготовки к полетам на перспективную Российскую орбитальную станцию. Отмечалось, что программа будет учитывать особенности РОС, которые отличают ее от Международной космической станции.