Астронавты NASA вышли в открытый космос для установки солнечной батареи

Американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург вышли в пятницу в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для установки солнечной батареи iROSA. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Выход начался в момент переключения скафандров на автономное питание в 09:25 по времени Восточного побережья США (16:25 мск). Во время работ, которые продлятся, как ожидается, около семи часов, астронавты установят пятую из шести солнечных панелей. Если им в этот раз не хватит времени на установку, то они смогут завершить работы во время следующего выхода в космос, который планируется на следующей неделе.

В NASA ранее отметили, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но появились признаки износа: некоторые из них были установлены еще в 2000 году. Космическое ведомство пока намерено развернуть шесть панелей iROSA. Масса каждой достигает почти 340 кг, что позволит повысить мощность энергосистемы станции с 160 кВт до 215 кВт. Две из панелей были смонтированы в июне 2021 года. Третью и четвертую установили в конце декабря 2022 года.