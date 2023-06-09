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«Росатом» испытал «умные каски»

На урановой шахте «Росатома в Бурятии испытали новые «умные» каски, которые теперь могут ещё и отслеживать работников в помещении.

«Росатом» испытал «умные каски»
© ferra.ru

Входящее в «Росатом» предприятие «Хиагда» протестировало на месторождении урана Источное в Республике Бурятия новые российские «умные» каски.

Первая их версия — использующая GPS-трекеров отечественного производства — была внедрена на производстве в феврале 2019 года. Разработанные компанией Softline «умные» каски могут показывать местонахождение людей на открытом пространстве, передавать сигнал диспетчеру в случае падения или получения удара шахтером и предупреждать об опасных «красных зонах».

Новая версия касок может вдобавок при помощи Bluetooth-маячков отслеживать работников внутри помещений. «Обратную связь» при вызове оператора может получить и работник.

По словам гендиректора «Хиагды» Анатолия Михайлова, новая разработка позволит свести к минимуму факты нарушения трудовой дисциплины и повысить эффективность работы.

«Умные» каски планируют усовершенствовать и далее — модуль GPS будет вынесен на внешнюю сторону каски, а сама она сможет «отвечать» работнику голосом оператора.

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