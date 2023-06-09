Российский робот-художник смог повторить картины Моне

Разработанный российскими специалистами робот сумел повторить картины Клода Моне и Аркадия Рылова. Однако для полной точности копий разработчикам надо доработать используемые при работе алгоритмы.

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Разработанный исследователями из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» робот-реставратор смог повторить работы художников Клода Моне и Аркадия Рылова.

Созданный в 2016 первый прототип робота мог рисовать только черно-белые изображения. Новый вариант может смешивать подаваемые поршневыми насосами акриловые краски различных цветов. Встроенная нейросеть обрабатывает изображение, разбивая его на мазки и преобразовывая в код.

Роботу удалось написать копии картин «Сумерки. Венеция» французского художника Клода Моне и «Белая ночь. Ночная заря» русского живописца Аркадия Рылова. На создание каждой копии размером 30 на 40 сантиметров машине потребовалось более 70 часов и пяти тюбиков краски. Предполагается, что в будущем робот будет использоваться не только для реставрации и создании точных копий картин, но и для реализации неосуществленных замыслов мастеров прошлого

Также исследователи разработали математический метод оценки точности имитации манер художников. В основе подхода — подсчет количества и характеристик мазков разной длины, которые для удобства представляются в виде гистограммы. Мазки анализируются по шести параметрам: длине, кривизне, ориентации, углу наклона, числу соседних мазков с похожей ориентацией и разнице в ориентации близкорасположенных мазков.