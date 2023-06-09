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Ъ: Китай может ограничить использование беспроводных соединений Wi-Fi и Bluetooth

Китайское Управление по вопросам кибербезопасности опубликовало законопроект, который предусматривает ограничение использования гражданами беспроводных технологий связи малого радиуса действия, таких как Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop и аналогичные. Об этом информирует “Коммерсантъ“.

Китай может ограничить использование беспроводных соединений Wi-Fi и Bluetooth
© fbm.ru

Данный законопроект включает в себя требование к поставщикам услуг мониторинга данных, циркулирующих через такие сети, и предотвращения распространения незаконного контента.

Пользователи, в свою очередь, должны соблюдать правила использования беспроводных технологий и не использовать их для публикации или пересылки незаконной информации, а также принимать меры для предотвращения производства, копирования или распространения нежелательной информации.

В случае получения такой информации, рекомендуется обращаться в компетентные органы власти. Кроме того, законопроект предусматривает запрет на автоматическое подключение устройств к сетям и обязательное предоставление персональных данных владельцев устройств операторам сети при каждом подключении.

Таким образом Китай стремится установить более строгий контроль над беспроводными интернет-сетями. Этот шаг был вызван осенними массовыми протестами против коронавирусных ограничений, в ходе которых граждане активно делились между собой видеороликами и информацией через AirDrop и Bluetooth.

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