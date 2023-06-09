В России обнаружили самую большую в Европе летучую мышь

При исследовании летучих мышей, внесенных в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу РФ, применяются гуманные и безопасные для их жизни методы, подчеркивают в заповеднике. После осмотра и проведения необходимых замеров гигантскую вечерницу отпустят на волю в естественную среду обитания.