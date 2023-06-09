Россия нашла способ заменить украинские запчасти для самолетов Ан-24

Чтобы решить проблему дефицита запчастей для самолетов Ан-24 и Ан-26, которые ранее поставлялись из Украины, Росавиация рассматривается возможность их приобретения в Китае. Об этом пишет РБК.

В КНР производился аналог таких машин, у китайских авиапредприятий остались компетенции в производстве широкой номенклатуры изделий. В связи с этим Росавиация поручила Государственному НИИ гражданской авиации проработать идею закупки запчастей в Китае.

Однако использование возможностей авиапрома Китая не решит основной проблемы Ан-24/26, связанной с силовой установкой, так как китайские самолеты МА60 были оснащены моторами западного производства, отмечает руководитель департамента финансов авиакомпании «ИрАэро» Наталья Власова.

Международные санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, запрещают поставку в Россию западных запчастей и обслуживание их авиатехники.

«Пора наконец-то принимать решение развивать собственный авиапром, создавать производство собственных агрегатов и комплектующих, а не пытаться решить проблемы за счет изменения стран-поставщиков», — призывает Власова.

В Минпромторге отметили, что в настоящее время ведутся работы по замене Ан-24/Ан-26 на другие суда во избежание ухудшения транспортной доступности в регионах. Обслуживание и ремонт имеющихся самолетов производится в России, а комплектующие в большой степени отечественного производства.