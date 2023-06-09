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Илон Маск опубликовал мем, в котором сравнил гарнитуру Apple Vision Pro c грибами

Глава SpaceX и Tesla, владелец социальной сети Twitter Илон Маск опубликовал мем, в котором высмеял стоимость гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от компании Apple. В Twitter он сравнил новый гаджет с грибами.

Маск «нашел» бюджетный вариант шлема от Apple
© Газета.Ru

"Смешанная реальность от Apple за $3499 против смешанной реальности за $20", - говорится в меме.

На картине изображены пользователь гарнитуры Vision Pro и грибы. После покупки компании Twitter Маск регулярно критиковал Apple за комиссию в 30% за каждую покупку пользователями смартфонов iPhone внутри соцсети.

По мнению миллиардера, подобная комиссия - это "30%-й налог на интернет" для пользователей "айфонов" и других гаджетов Apple.

В декабре 2022 года Маск и глава Apple Тим Кук провели личную встречу. По итогам переговоров владелец Twitter заверил пользователей, что Кук пообещал не удалять приложение соцсети из магазина приложений App Store. Apple представила гарнитуру смешанной реальности Vision Pro вечером 5 июня.

Вскоре после анонса в соцсетях стали вирусными ролики с реакцией участников мероприятия. Судя по опубликованным видео, многие зрители "ахнули", так как посчитали стоимость устройства крайне высокой.

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