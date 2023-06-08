Российские ученые усовершенствовали противораковое пролекарство

Ученые из России усовершенствовали пролекарство платины — средство против рака — добавив к нему витамин, который под действием света начинает убивать опухолевые клетки.

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Исследователи из МГУ им. М.В. Ломоносова и НИТУ МИСиС разработали новое пролекарство против рака. Работа учёных опубликована в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Пролекарства — соединения, которые обретают фармакологическую активность только после попадания в организм. По мнению ученых, подобными средствами против рака могут стать нетоксичные соединения платины, которые во внутриклеточной среде восстанавливаются до противоопухолевого препарата цисплатина. Однако зачастую они делают это преждевременно и неэффективно, а по цене оказываются дороже последнего.

Один из способов преодоления этих недостатков — использование в составе пролекарства фотоактивных агентов, которые высвобождаются под действием света и позволяют таким образом контролировать активность соединения. Пролекарство останется неактивным и стабильным в темноте, а после попадания в клетку и облучения светом оно распадется на цисплатин и другие молекулы, которые и сами могут быть средствами против рака.

Российские ученые добавили добавить в структуру платинового пролекарства рибофлавин — витамин B2 — который хорошо усваивается организмом. При этом рибофлавин — чувствительное фотоактивное соединение, которое под действием излучения способствует образованию активных радикалов в клетках и приводит к их гибели. Для активации в ткани хватает небольших доз препарата.