Новые российские чат-боты научили ссылаться на внутренние документы

Разработанная для роботизации службы поддержки AutoFAQ Xplain не будет копировать готовый текст, а перепишет информацию в диалоговой форме и даст уточнение по запросу. Для создания необходимого чат-бота на платформу нужно загрузить текстовые документы в редактируемом формате — к примеру, docx, txt или rtf. Новый бот будет готов к работе не более чем через день.