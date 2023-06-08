В Кузбассе пробурили скважину для изучения эпохи динозавров

- А в составе керна можно получить древние спорово-пыльцевые комплексы. Это важно для изучения раннемелового времени. Тогда господствовали голосеменные (хвойные) растения, а к концу периода стали превалировать покрытосеменные (цветковые). И, отслеживая, как развивалась флора, входившая в пищевую цепочку растительноядных динозавров, мы получим представление об эволюции экосистем. Можно будет не только определить, в каких условиях жили динозавры, но отследить, как менялись условия их жизни, - пояснил доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии Томского госуниверситета Алексей Файнгерц. - Пройдено уже двести метров. По итогам буровых работ можно будет выбрать площадки для продолжения раскопок, сопоставить и увязать между собой Шестаково-1 и находящееся в трех километрах от него Шестаково-3. Виды фауны там резко отличаются. Почему - предстоит разобраться.