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В Кузбассе пробурили скважину для изучения эпохи динозавров

Палеонтологические исследования в Кузбассе впервые в России проводят с помощью буровых работ. Это поможет определить мощность костеносных отложений на уникальном Шестаковском "кладбище" динозавров и подтвердить его статус.

В Кузбассе пробурили скважину для изучения эпохи динозавров
© Российская Газета

- В отличие от других стран, в России местонахождений динозавров известно не так много, не более трех десятков. И только в двух местах - в Благовещенске и Чебулинском районе Кузбасса - обнаружены цельные скелеты древних млекопитающих, - уточнил доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии Томского госуниверситета Степан Иванцов. - И у нас есть возможность, пробурив серию скважин, сделать полное описание разреза континентальных нижнемеловых отложений и построить трехмерную модель территории с формированием ее геологического тела.

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Буровые работы на вершине горы Крутошишка ведут сотрудники лаборатории геологии филиала Кузбасского государственного краеведческого музея (Шестаковский комплекс музей изучает с 2014 года), а также специалисты Томской комплексной геологоразведочной экспедиции. Именно томичи в середине 1990-х открыли здесь новые точки с раннемеловой фауной. Но до сих пор никто не пытался добраться до глубин, где кончается так называемый мезозойский чехол. Именно в его глинистых отложениях могут сохраняться сочлененные скелеты динозавров. Добытый при бурении керн (образцы горной породы) исследуют представители пяти научных институтов России. Палеонтологи уже определили глубину залегания самого раннего слоя с остатками динозавровой фауны. Его мощность составила почти сто метров, что соответствует истории динозавров в Кузбассе.

- А в составе керна можно получить древние спорово-пыльцевые комплексы. Это важно для изучения раннемелового времени. Тогда господствовали голосеменные (хвойные) растения, а к концу периода стали превалировать покрытосеменные (цветковые). И, отслеживая, как развивалась флора, входившая в пищевую цепочку растительноядных динозавров, мы получим представление об эволюции экосистем. Можно будет не только определить, в каких условиях жили динозавры, но отследить, как менялись условия их жизни, - пояснил доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии Томского госуниверситета Алексей Файнгерц. - Пройдено уже двести метров. По итогам буровых работ можно будет выбрать площадки для продолжения раскопок, сопоставить и увязать между собой Шестаково-1 и находящееся в трех километрах от него Шестаково-3. Виды фауны там резко отличаются. Почему - предстоит разобраться.

В ближайшее время ученые проведут геофизические исследования скважины Шестаковская-1, определят естественную радиоактивность и электрическое сопротивление горных пород. Полученный керн проанализируют геохимическими и микропалеонтологическими методами. Он послужит материалом для создания 3D-модели, эталонного разреза континентальных нижнемеловых отложений всего юго-востока Западной Сибири.

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