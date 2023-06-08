Американская компания отложила запуск зонда для исследования Венеры

Американская частная космическая компания Rocket Lab отложила запуск спускаемого зонда для исследоваия атмосферы Венеры. Изначально запуск аппарата планировался на май 2023 года, но компания отказалась от этой идеи. Теперь запуск запланирован не раньше января 2025 года по неназванным причинам.

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Названия у зонда пока нет. Известно, что передняя часть аппарата имеет сфероконусную форму диаметром 40 см, задняя часть — полусфера. Общая масса зонда — 20,4 кг, 1 кг предназначен для полезной нагрузки — автофлуоресцентного нефелометра (оптического прибора для химического количественного анализа, в котором измеряется концентрация или размер частиц по интенсивности света).

Зонд должен войти в атмосферу Венеры на высоте около двухсот км и начать наблюдения через 180 секунд. Задача аппарата — исследовать состав облачного слоя на высотах 45-60 км, чтобы найти органические молекулы. Весь процесс должен занять не более 330 секунд, после чего сразу начнётся передача всех собранных данных на Землю.