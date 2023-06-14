Пять самых таинственных гробниц в истории

Имена, деяния и биографии многих исторических фигур сохранились до наших дней, однако их могилы и гробницы продолжают оставаться тайной. Портал historyhit.com рассказал о пяти ненайденных гробницах великих исторических личностей.

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Александр Македонский

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Согласно историческим документам, Александр Македонский был захоронен как минимум в трех гробницах, но современные археологи не знают расположение ни одной из них. После смерти Александра Македонского в 332 году до нашей эры, тело полководца прошло серию сложных похоронных процедур под руководством его генералов. На пути в Вавилон его тело перехватил Птолемей — еще один генерал, и перенаправил процессию в Египт. Сначала царь был похоронен где-то в Мемфисе, но в IV-III веках могилу вернули в Александрию, где позднее, во II веке, прошли еще одни похороны.

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Клеопатра

На возможное местоположение гробницы Клеопатры намекает ограниченный круг источников. Несмотря на то, что она была одной из самых известных фигур Древнего Египта, ее гробница по-прежнему окружена завесой тайны.

Согласно некоторым сохранившимся хроникам жизни Клеопатры, гробница великой императрицы была построена в 30 году до нашей эры в Александрии. Она также могла прятаться от Октавия — будущего римского императора Августа. Историки сходятся во мнении, что она погибла, покончив жизнь самоубийством, чтобы избежать унижения в плену. Но даже если гробница пережила падение эллинистического Египта, то землетрясение в IV веке наверняка разрушило сооружение. Другие теоретики же полагают, что последним местом захоронения Клеопатры стало македонско-египетское кладбище в городе Тапосирис Магна, куда ее тело вывезли лоялисты.

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Чингисхан

Место захоронения Чингисхана — еще один предмет научных исследований и спекуляций. Он погиб в 1227 году после основания Монгольской империи, простиравшейся от Тихого океана до Средиземного моря. Его могила, по предположениям экспертов, находится в районе горы Бурхан-Халдун на северо-востоке Монголии — по указу Чингисхана это место считалось священным.

По легенде, завоеватель попросил похоронить себя без каких-либо отличительных знаков: Марко Поло писал, что в XII веке его гробница уже стала тайной. Кроме того, Поло утверждал, что рабы, участвовавшие в похоронах Чингисхана, были убиты его солдатами. Солдаты же были убиты другими солдатами, а последние совершили самоубийство, чтобы унести секрет гробницы Чингисхана с собой на тот свет.

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Аттила

Аттила, грозный правитель гуннов, погиб в 453 году нашей эры и, по словам современников, был похоронен сразу в трех гробах: железном, серебряном и золотом. Его могила до сих пор не найдена, но ученые считают, что она находится где-то в Венгрии. По воспоминаниям византийского дипломата Приска, могущественного варвара похоронили со всеми его богатствами и убили тех, кто проводил ритуал — чтобы спасти сокровища от человеческого любопытства.

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Аменхотеп

Местонахождение оригинальной гробницы древнеегипетского фараона Аменхотепа I остается неизвестной, однако мумия правителя с 2021 года хранится в Национальном музее египетской цивилизации. Аменхотеп I был вторым фараоном 18-й династии Нового царства — периода, когда Древний Египет активно расширялся.