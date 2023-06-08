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На МКС провели исследование работы сердца и дыхания в невесомости

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) в рамках эксперимента "Кардиовектор" вновь проверили влияние невесомости на работу сердца и параметров дыхания, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

На МКС провели исследование работы сердца и дыхания в невесомости
© Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

По его словам, вместе с коллегой Сергеем Прокопьевым они закрепили на лице и груди специальное оборудование, которое контролировало медицинские параметры во время эксперимента. В частности, космонавты сняли ЭКГ, параметры дыхания при различных ритмах, в том числе на задержке.

"В четверг прошел девятый сеанс, на первые полгода экспедиции их было запланировано шесть. Данные проверяются до полета, во время него и после. Непосредственно в космосе отмечается улучшение анаэробных возможностей (дольше задержка дыхания)", - добавил космонавт.

Эксперимент "Кардиовектор" направлен на комплексное исследование сердечно-сосудистой системы в процессе приспособления организма к условиям длительной невесомости. В ходе экспедиции регистрируются физиологические данные и передаются на Землю.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.

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