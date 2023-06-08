Камера Xiaomi 13 Ultra оказалась хуже камер iPhone 14 Pro

Аналитики DxOMark посчитали, что камера нового смартфона Xiaomi 13 Ultra оказалась хуже модуля с объективами в ранее вышедших мобильных устройствах iPhone 14 Pro и Google Pixel 7 Pro. Оценки опубликованы на сайте сервиса.

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Специалисты оценили очень стабильное качество изображения на всем диапазоне при увеличении зума, а также качественный нейтральный баланс белого на фотографиях и видео. При этом у Xiaomi 13 Ultra оказалось достаточно хорошее соотношение текстуры и шума в большинстве тестовых условий, плавный и точный автофокус в видеосъемке.

Однако также в DxOMark обнаружили несколько важных недостатков в камерах новинки. По их словам, отмечается задержка между нажатием затвора и захватом изображения, перенасыщенные цвета в уличных условиях, сжатие на лицах в сценах с высоким динамическим диапазоном и артефакты на движущихся элементах в видеороликах.

В результате смартфон получил 140 баллов и попал на 14-е место в таблице лучших мобильных устройств по фото и видео. Гаджет уступил Pixel 7 Pro (147 баллов), Apple iPhone 14 Pro (146 баллов) и Huawei P60 Pro (156 баллов).