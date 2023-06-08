Кровеносные сосуды напечатали на 3D-принтере при комбинации двух методов

Специалисты из Центра регенеративной медицины Утрехтского университета (RMCU) впервые создали кровеносные сосуды на 3D-принтере при комбинации двух методов — объемной биопечати и электропечати расплавленным биопластиком. Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Materials.

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При помощи технологии объемной печати возможно быстро и легко создавать клеточные структуры на гидрогелевой основе. Однако полученный материал недостаточно устойчив, чтобы выдерживать сгибы и высокое давление, которые характерны для кровеносных сосудов.

Для того, чтобы решить эту проблему, ученые решили для начала напечатать каркас методом электропечати, который работает путем выдавливания узкой нити из расплавленного и биоразлагаемого пластика. Прочная основа взяла на себя всю механическую нагрузку. Затем поверх трубчатого каркаса команда напечатала объемной биопечатью насыщенные клетками гели, которые затем развились в ткань.