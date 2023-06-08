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Британский регулятор предупредил о рисках быстрого развития нейротехнологий

Управление британского комиссара по информации (Information Commissioner's Office, ICO) заявило о необходимости введения правил для применения нейротехнологий прежде всего в сферах здравоохранения и маркетинга, а также на рабочих местах для предотвращения нарушения этических норм. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times.

Британский регулятор предупредил о рисках быстрого развития нейротехнологий
© legion-media.ru

Как предупредил регулятор, быстрое развитие подобных технологий "приводит к значительному риску предвзятости и дискриминации и угрожает конфиденциальности". Исполнительный директор ICO Стивен Алмонд отметил, что "ненадлежащее внедрение нейротехнологий может привести к ужасным последствиям", в том числе извлечению деликатных личных данных, касающихся эмоций и манеры поведения, непосредственно из мозга человека.

Согласно прогнозу управления, к 2028 году многие работодатели внедрят нейротехнологические устройства для найма и контроля сотрудников, что предъявляет исключительно высокие требования к способам хранения и анализа данных.

Ранее исполнительный совет ЮНЕСКО утвердил предложение о разработке этических рамок для контроля за развитием нейротехнологий, включающих, в том числе, мозговые имплантаты. ЮНЕСКО организует первую международную конференцию по этой проблеме 13 июля, которая пройдет в парижской штаб-квартире организации. Как подчеркивается в заявлении, конференция "положит начало изучению огромного потенциала нейротехнологий для решения неврологических проблем и психических расстройств, одновременно определяя меры, необходимые для устранения угроз, которые эти технологии представляют для прав человека и основных свобод".

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