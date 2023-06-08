Журналист назвал амбиции Microsoft в сфере ИИ посмешищем

Старший редактор издания The Verge Шон Холлистер рассказал о навязчивой рекламе Microsoft при попытке установить браузер Google Chrome. Вместо того, чтобы выдать ссылки на скачивание Chrome, поисковик Bing запустил чат-бота, который искал новости о своих собственных функциях.

Причем, как отмечает Холлистер, он не делал подобного запроса — он всего лишь написал в поисковике «Chrome». После поиска чат-бот показал длинную сводку о возможностях Bing, заполнив все пространство экрана. Подобный случай повторился несколько раз, а также произошел у другого сотрудника The Verge на новом ноутбуке. Однако на смартфоне воспроизвести подобное не удалось.

Microsoft не дала официального комментария на этот инцидент, но отметила, что регулярно проводит эксперименты с новыми функциями и сценариями. После обращения журналистов в компанию подобных случаев не повторялось.

Холлистер считает, что такое поведение Bing свидетельствует о неуважении Microsoft к пользователю и его потребностям. Он также заявил, что компания «выставляет на посмешище собственные амбиции в сфере развития ИИ».