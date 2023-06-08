Названа польза мастурбации для организма

Антропологи из Университетского колледжа Лондона установили, что мастурбация помогает защититься от инфекций, передающихся половым путем, по крайней мере, у самцов приматов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

© Freepik

«Мы обнаружили, что мастурбация – это древняя черта отряда приматов. Наша команда собрала самую большую в истории базу данных о случаях мастурбации среди 105 видов приматов», – отметили авторы.

Проанализировав ее, ученые обнаружили закономерность: мастурбация чаще встречается у самцов тех видов, самки которых спариваются с несколькими особями. Это говорит о том, что мастурбация может каким-то образом увеличивать шансы на оплодотворение в конкурентных сексуальных сценариях. Согласно одной теории, она может улучшить качество эякулята, сначала выводя «несвежую» сперму.

Команда также обнаружила доказательства связи между мастурбацией и возникновением патогенов у мужчин. Так, мастурбация может служить средством вымывания микроорганизмов, вызывающих половые инфекции.

Мастурбация также чаще встречается у самцов более крупных видов приматов, которые не могут дотянуться до своих гениталий для осуществления орального ухода.