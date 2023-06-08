WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере. Они станут доступны уже в ближайшие месяцы. Об этом говорится в официальном блоге мессенджера.

Каналы будут представлять собой простой, надежный и конфиденциальный способ получать важные новости от людей и организаций. Пользователи смогут создавать свои собственные каналы и публиковать в них сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. В первую очередь функция заработает в Колумбии и Сингапуре.

Каналы будут размещены на новой вкладке «Актуальное» и будут находиться отдельно от чатов и сообществ. В каталоге каналов будут доступны новости от местных государственных органов, контент о спорте, увлечениях и многом другом. Чтобы перейти в нужный канал можно будет воспользоваться поиском и приглашением.

Контактные данные и изображение администратора будут скрыты от всех участников канала. Номера телефонов подписчиков также не будут раскрыты никому, включая администраторов. Кроме того, никто не сможет наблюдать, в каких каналах состоит пользователь.