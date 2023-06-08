Сеть магазинов одежды Gloria Jeans подтвердила, что с ее сайта были похищены данные более 3 млн пользователей. Это могло произойти в том числе во время проведения на ресурсе технических работ, сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более 3 млн пользователей сайта "Глории Джинс" <...>. По предварительной информации, данные части пользователей были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом", - сообщили в пресс-службе.

В Gloria Jeans отметили, что в настоящее время принимают дополнительные меры для защиты данных. Сеть принесла извинения всем, кому утечка могла доставить неудобства. Два дня назад в компании сообщили, что проверяют информацию об утечке.