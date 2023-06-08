Зонд Parker нашел источник сверхбыстрого солнечного ветра

Зонд NASA Parker Solar Probe (PSP) подлетел достаточно близко к Солнцу, чтобы найти источник солнечного ветра. В ноябре 2021 года аппарат приблизился к звезде на расстояние в 8,5 млн км и обнаружил «тонкую структуру» ветра, выбрасывающего тонны заряженных частиц через отверстие в короне.

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Исследование позволило ученым получить более точные представления о том, как генерируется солнечный ветер. Они установили, что этот процесс связан с определенным типом магнитного пересоединения.

Корональные дыры – это участки более холодной и менее плотной плазмы в атмосфере Солнца. Они возникают, когда силовые линии магнитного поля размыкаются и расширяются наружу. Из этих регионов исходят мощные солнечные ветры, скорость потока которых может достигать 800 км/сек.

Во время спада солнечной активности корональные дыры возникают в основном вокруг полюсов, но в периоды солнечных максимумов могут появляться на всех широтах. Когда в 2021 году зонд Parker приблизился к Солнцу, одна из них возникла практически рядом с ним.

Полученная информация показала, что корональная дыра немного похожа на насадку для душа. Равномерно расположенные струи возникают из мест, где линии магнитного поля «направляются» к поверхности Солнца и выходят из нее.

Parker фиксировал частицы, которые двигались с невероятно высокой скоростью, в 10-100 раз превышающей среднюю скорость солнечного ветра. Они пришли к выводу, что источником энергии для быстрых потоков является взаимообменные переподключения: процесс, при котором разомкнутые и замкнутые магнитные поля соединяются повторно, сообщает Nature.