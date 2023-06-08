Названы самые мощные гаджеты Apple по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг производительности гаджетов Apple под управлением iOS, в котором лидером стал iPad Pro на базе чипа M2.

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Планшет iPad Pro M2 (12.9) набрал более 1,4 млн баллов в AnTuTu. За ним следуют iPad Pro M2 (11), получивший 1,28 млн очков и iPad Pro M1 (12.9) с 1,19 млн баллов. В топ-5 также вошли iPad Pro M1 (11) и iPad Air M1, набравшие в мае в бенчмарке 1,16 и 1,11 млн баллов соответственно.