Новая российская кормовая добавка снизит выработку метана коровами

Российские специалисты создали из отходов древесины кормовую добавку, которая позволяет получать от коров меньше метана, а больше — молока.

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Ученые из Приволжского исследовательского медицинского университета и компании «Химинвест» разработали и запатентовали кормовую добавку из отходов древесины, которая позволяет снизить выработку метана коровами и одновременно увеличить их среднесуточные надои.

В организме крупного рогатого скота за день вырабатывается от 250 до 500 литров метана — одного из основных парниковых газов, влияющих на глобальное потепление.

Новая кормовая добавка производится из отходов древесины, которые образуются при заготовке леса. Содержащиеся в них биологически активные вещества убивают или подавляют рост вырабатывающих метан бактерий. Прием добавки позволяет изменить структуру ферментации в рубце, что приводит к снижению выработку метана в организме крупного рогатого скота на 30 %.