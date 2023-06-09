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В «Роскосмосе» назвали сроки разработки программы полетов на РОС

К 2025 году Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина должен разработать программу для подготовки к полетам на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС). Соответствующие сроки со ссылкой на «Роскосмос» сообщает ТАСС.

В «Роскосмосе» назвали сроки разработки программы полетов на РОС
© ТАСС

«На основе принятой концепции подготовки космонавтов по РОС будет разработана программа подготовки космонавтов по РОС, включающая 12-15 видов подготовки. К 2025 году планируется завершить разработку программы», — сказали в ЦПК.

Отмечается, что программа будет учитывать особенности РОС, которые отличают ее от Международной космической станции (МКС), в частности, наклонение орбиты, высоту полета, состав модулей и бортовых систем.

Особое внимание при подготовке космонавтов предлагается уделять робототехнике, аддитивным технологиям и контролю среды обитания. «Всему этому необходимо будет обучать космонавтов», — отметили в ЦПК.

В июне ТАСС со ссылкой на ЦПК сообщил, что впервые отбирать космонавтов для полетов на перспективную РОС планируют в 2023-2024 годах.

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