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Археологи обнаружили фрагмент деревянного обелиска, которому больше 6000 лет

Фрагмент резного деревянного обелиска был обнаружен в Британии. Об этом стало известно в среду, 7 июня.

Археологи обнаружили фрагмент деревянного обелиска, которому больше 6000 лет
© Вечерняя Москва

— Эта захватывающая находка поможет нам в разобраться в историческом прошлом человечества, — сказал Дункан Уилсон, директор исторической организации Historic England.

По имеющейся информации, фрагмент обелиска был изготовлен примерно 6 640 лет назад. Его габариты оцениваются в метр длинной. В ходе анализа археологи выявили, что при изготовлении обелиска использовалась прочная древесина дуба.

Так долго сохраняться от гниения находке помог торфяной слой на глубине полутора метров. Как рассказали археологи, такой пример древнейшей архитектуры позволит лучше понять историю Британии и структуру Стоунхенджа. Еще в 60 годах прошлого века, археологи на месте сооружения находили множество деревянных обелисков, которые больше напоминали тотемные столбы. Кроме того, специалисты обнаружили сходство находки с Шигирским идолом, который был найден в Уральских горах, пишет издание The Independent.

В свою очередь на Аравийском полуострове нашли чертежи, которые были выгравированы на каменных монолитах. Археологи предположили, что им не меньше восьми тысяч лет.

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