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В Apple прокомментировали популярность ChatGPT

В компании Apple внимательно следят за развитием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом руководитель корпорации Тим Кук заявил в интервью телеканалу ABC.

В Apple прокомментировали популярность ChatGPT
© Lenta.ru

Глава Apple заявил, что лично пользуется чат-ботом ChatGPT и «пребывает в восторге» от решений, которые может предложить этот инструмент. Кук также подчеркнул, что Apple активно интегрирует искусственный интеллект в свои продукты, однако обычный пользователь гаджетов и сервисов компании может этого не замечать.

Также Тим Кук прокомментировал популярность сервиса, отметив, что у подобных платформ большой потенциал. Однако топ-менеджер подчеркнул, что злоумышленники могут применять ИИ для распространения дезинформации и фейков. В этой связи Кук призвал к регулированию области ИИ.

«Если вы посмотрите в будущее, то увидите, что IT-компаниям придется принимать свои собственные этические решения», — отметил предприниматель.

По его словам, корпорациям придется выдерживать золотую середину между прогрессом и контролем. Ранее стало известно, что Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT.

В конце мая руководитель корпорации Microsoft Брэд Смит предупредил общественность об опасности искусственного интеллекта. Смит также призвал американские власти ввести меры экспортного контроля и лицензирования технологий ИИ, чтобы не допустить их утечки и кражи.

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