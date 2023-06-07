Найдена совершенно новая группа древних эукариот

Международная команда ученых нашла следы эукариот, которые жили примерно 1,6 млрд лет назад. Судя по всему, эти существа были первыми хищниками на Земле и предками всех современных эукариот. Открытие поможет ученым лучше понять, как эволюционировала жизнь на древней Земле. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Самые заметные обитатели Земли сегодня — эукариоты, то есть организмы, у которых в клетках есть ядро, действующее как «управляющий и информационный центр», и митохондрии, выступающие в роли «электростанции». К эукариотам относятся и человек, и грибы, и растения, и амебы. Последний общий предок всех современных эукариот — LECA (Last Eukaryotic Common Ancestor) — жил более 1,2 млрд лет назад, полагают исследователи.

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Однако ученые плохо знают, что было до LECA. Долгое время они искали какие-либо окаменелости, которые могли бы рассказать о древнейших микроорганизмах. Однако древние океаны Земли скорее представляли собой бактериальный бульон, информацию о котором трудно получить из камня.

Поэтому команда ученых решила попробовать другой подход. Они проанализировали молекулы ископаемого жира, обнаруженные внутри породы возрастом 1,6 миллиарда лет. Молекулы обладали химической структурой, которая намекала на существование ранних сложных существ, которые эволюционировали до LECA.

Так биологи открыли протостероловую биоту (или просто протостероидов) — целый «затерянный мир» древних эукариот, которые появились 1,6 млрд лет назад. Судя по всему, они жили в морских экосистемах по всему миру. Протостероиды точно были сложнее бактерий и, вероятно, крупнее. Кроме того, эти существа могли быть первыми хищниками на Земле. Также они отличались от известных нам сложных эукариотических организмов, таких как животные, растения и водоросли, своей клеточной структурой и метаболизмом, который был адаптирован к миру, в атмосфере которого было гораздо меньше кислорода, чем сегодня.

Ученые полагают, что эти существа жили процветали с 1,6 миллиарда лет назад до примерно 800 миллионов лет назад. В конце концов их вытеснили более продвинутые эукариоты. Ученые полагают, что в исчезновении протостероловой биоты, вероятно, сыграли роль повышение уровня кислорода в атмосфере и оледенение Земли примерно 700 млн лет назад.

Судя по всему, представители протостероловой биоты обитали по всей планете и могли быть предками всех современных эукариот.

«Ученые игнорировали эти молекулы в течение четырех десятилетий, потому что они не соответствуют типичным изображениям молекулярного поиска. Но как только мы узнали, что ищем, мы обнаружили, что десятки других горных пород возрастом в миллиарды лет по всему миру также содержат подобные ископаемые молекулы», — рассказал Йохен Брокс из Австралийского национального университета.