В таинственно брошенном древнем городе найдены удивительные ткани

В Италии подводные археологи обследовали затопленное древнее поселение, расположенное на дне озера в коммуне Ангильяра-Сабазия. Со дна они подняли редкие и на удивление хорошо сохранившиеся ткани, плетеные изделия и веревки периода раннего неолита.

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Как сообщает Arkeonews со ссылкой на статью в журнале Antiquity, речь идет о затопленном поселении Ла-Мармотта, расположенном примерно в 30 километрах к северо-западу от Рима. Оно было обнаружено еще в 1989 году. Подводные исследования проводятся до сих пор. Работу затрудняет то, что этот город, основанный в период раннего неолита на берегу крупного озера, сейчас находится примерно в 300 метрах от береговой линии. Его руины покоятся на глубине 11 метров.

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Однако, как говорят археологи, два десятилетия подводных раскопок позволили получить беспрецедентное представление об обществах неолита и бронзового века. В Ла-Мармотте обнаружено уже более десятка сооружений. В новом исследовании археологи дают обзор поднятых со дна артефактов, в том числе уникальных тканей, плетеных изделий и веревок, а также инструментов, которые использовались для их изготовления.

Особый интерес у ученых вызвали изделия из текстиля, которые, как считается, были изготовлены из растительных волокон. Они на удивление хорошо сохранились, хотя за более чем два тысячелетия должны были истлеть. Тщательное изучение с помощью бинокулярного микроскопа позволило уточнить, что ткани были изготовлены изо льна. Это был очень распространенный материал, который широко использовался древними культурами.

Также со дна поднято 43 фрагмента плетеных изделий, идентифицировано 28 фрагментов шнуров и веревок. Кроме того, обнаружено большое количество разнообразных деталей от ткацких станков. Подводные археологи также нашли тысячи деревянных свай и опорных столбов и остатки как минимум 13 жилых домов. Последние имели правильную прямоугольную форму, достигая в длину десяти метров, а в ширину - шести метров. Они имели внутреннюю перегородку и центральный очаг. Почему поселение Ла-Мармотта было заброшено, для ученых пока загадка.