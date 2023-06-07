Красный сверхгигант Бетельгейзе вновь удивил астрономов

Международная команда астрономов представила новое исследование, посвященное таинственной звезде Бетельгейзе. Ученые отметили необычайно мощный всплеск ее яркости, что, по их мнению, может быть предвестником скорого космического взрыва.

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Исследование принято к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomy Society, сейчас оно доступно на сервере препринтов arXiv. Коротко же о нем рассказывает Phys.org. Звезда Бетельгейзе известна своими перепадами яркости. Она то тускнеет, то вспыхивает с необыкновенной яркостью, что даже порождало слухи о деятельности некой внеземной цивилизации в ее окрестностях.

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Впрочем, эта версия своего подтверждения не нашла. Но ученые по-прежнему могут лишь предполагать, что именно происходит с Бетельгейзе. Общепринятой сейчас считается теория о том, что она взорвется как сверхновая, а перепады яркости - это лишь предвестник неминуемой катастрофы.

В новом исследовании астрономы пишут, что этот красный сверхгигант стал ярче почти на 50 процентов, чем обычно. Бетельгейзе - это пульсирующая переменная звезда. Это означает, что имеется некоторая периодичность в изменении ее яркости, хотя амплитуды могут заметно варьироваться. На данный момент известно, что у этой звезды имеется основной примерно 400-дневный цикл изменения яркости. Но также был замечен более короткий 125-дневный цикл, еще один средний 230-дневный цикл и самый длинный 2200-дневный цикл.

Пару лет назад Бетельгейзе потускнела, ее яркость упала до минимального уровня. Однако последовавшие вслед за этим исследования показали, что яркость звезды на самом деле не изменилась. Было установлено, что звезда выбросила материал со своей поверхности, который превратился в облако пыли и затруднил прохождение света. Это событие ученые назвали "Великим затемнением". Теперь, когда звезда вспыхнула с новой силой, исследователи представили уточненные расчеты. По их мнению, Бетельгейзе может взорваться как сверхновая гораздо раньше, чем ожидалось до сих пор.

"Мы пришли к выводу, что Бетельгейзе находится на поздней стадии сжигания углерода в ядре и является хорошим кандидатом на роль следующей галактической сверхновой, - пишут они, но при этом дают важное уточнение. - На самом деле определить точную стадию эволюции невозможно, потому что условия на поверхности почти не меняются на поздней стадии, близкой к истощению углерода и далее".