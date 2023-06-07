Сколько стоит частный самолет? Не так дорого, как вы думаете

Многие считают, что покупка личного самолета — высшая степень показушного поведения в мире селебрити. Это привилегия, доступная лишь самым состоятельным людям, от крупных бизнесменов до политиков и музыкантов: даже Элвис Пресли в свое время владел частным самолетом. Портал SlashGear разобрался в том, насколько дорогое это удовольствие.

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Сколько стоит личный самолет

Стоимость частного самолета — вопрос довольно открытый, но, как правило, ценник составляет не меньше нескольких миллионов. В 2019 году мега-звезда Бейонсе стала героиней новостных заголовков благодаря тому, что купила в подарок мужу (не менее известному музыканту Jay-Z) самолет Bombardier Challenger стоимостью $40 млн. Модель, которая она приобрела, производилась до 2015 года; по состоянию на 2012-й она оценивалась в $32 млн. На этом фоне личный самолет пилота «Формулы-1» Макса Верстаппена за $15 млн выглядит сравнительно дешевым.

Однако важно уточнить, что далеко не все самолеты стоят так дорого: разброс по ценам бывает большим. Подержанные малогабаритные модели можно купить менее чем за $1 млн. Цена зависит от того, какое именно транспортное средство хочет приобрести человек. Чем больше и дороже самолет, тем лучше он подходит для дальних путешествий — но тем дороже будет цена техобслуживания.

Прочие расходы на личный самолет

Само собой, пользование частным самолетом накладывает дополнительные расходы: авиаперелеты тоже требуют специфической логистики. Точно так же, как машина требует регулярного осмотра, заправки топлива, страховки, налогов и тому подобного. Но особенно остро стоит вопрос расхода горючего при долгих перелетах. По подсчетам Flight Deck Friend, перелет из Лондона в Нью-Йорк на борту Boeing 747 сжигает топлива на $66 658.