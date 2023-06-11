Что такое нанотехнологии и как они работают

Большинство из нас не взаимодействует с наноразмерными объектами; по крайней мере, не сознательно. Наноразмерная шкала невероятно, непостижимо мала. Нанометр — это одна миллиардная часть метра. Для контекста, если представить, что размер Земли составляет метр, то нанометр был бы не больше виноградины.

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Нанотехнологии же позволяют человечеству манипулировать объектами подобных масштабов. При помощи них можно контролировать индивидуальные молекулы, или даже атомы. Например, на площади в один нанометр поместится где-то четыре молекулы воды. Другой вопрос, что молекулы, как правило, не всегда хотят аккуратно выстраиваться в цепочки сами по себе — именно поэтому нанотехнологии считаются сложной сферой работы.

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По правде говоря, их в принципе нельзя считать самостоятельной сферой. Они находятся на стыке химии, ядерной физики и квантовой физики. Молекулярная биология также может выйти на наноуровень. Ширина цепочки ДНК, богатого и плотного медиума для хранения информации, составляет порядка двух нанометров. Нанотехнологии тяжело разрабатывать и применять на практике, но их потенциал практически безграничен: от здравоохранения до создания микроскопических схем и даже «живых роботов».

Однако интересная особенность нанотехнологий кроется в том, что разница между молекулами и наномашинами, которые ими управляют, не так уж и велика. По сути, наномашины также состоят из атомов и молекул — просто они манипулируют другими молекулами примерно так же, как и роботизированная рука на конвейере. Разница лишь в том, что электрохимия объектов столь малого размера не позволяет им хватать, поднимать и толкать предметы.

Но это ограничение предоставляет и новые возможности. Например, Cas9 — энзим, способный выполнять инструкции по разрезанию цепочки ДНК в нужном месте. Специалисты используют эту естественную наномашину для точного ремонта поврежденных ДНК.