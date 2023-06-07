$81.25-0.0886.95-0.08

Изучена возможность жарки картофеля в космосе

Ученые из Университета Аристотеля при поддержке Европейского космического агентства (ЕКА) изучили возможность жарки картофеля в космосе. Оказалось, что в перспективе космонавты смогут готовить себе картофель фри в условиях невесомости. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Research International.

Изучена возможность жарки картофеля в космосе
© Lenta.ru

Чтобы понять, можно ли приготовить картофель фри в условиях низкой гравитации, была проведена серия экспериментов при помощи специально разработанного аппарата. Устройство карусельного типа загрузили на самолет, который выполнял в процессе полета параболические фигуры пилотажа. В итоге на несколько секунд в камере с картофелем достигалось состояние невесомости. Предполагалось, что без гравитации пузырьки воздуха будут прилипать к поверхности продукта, покрывая слоем пара, который может сделать овощ недожаренным.

Скоростная камера с высоким разрешением позволила зафиксировать динамику движения пузырьков, включая скорость роста, размер и распределение, а также скорость выхода из картофеля и направление перемещения в масле. Кроме того, измерялась температура кипящего масла, а также температура внутри картофеля.

Авторы пришли к выводу, что вскоре после погружения картофеля в масло в условиях низкой гравитации от поверхности картофеля легко отделяются пузырьки пара, так же как и на Земле. Для точной технологии необходимо провести дополнительные исследования, однако полученные результаты указывают на возможность приготовления жареного картофеля в космосе.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители