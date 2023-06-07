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Samsung объявила дату выхода новых складных смартфонов

Южнокорейская компания Samsung объявила дату выхода следующего поколения складных смартфонов. Об этом сообщает издание The Verge.

Samsung объявила дату выхода новых складных смартфонов
© Lenta.ru

В корпорации заявили, что анонс аппаратов Galaxy состоится в конце июля. При этом в Samsung не стали уточнять, когда именно представят новые флагманы. Мероприятие Unpacked впервые состоится в Сеуле.

«Категория складных устройств воплощает в себе философию Samsung по внедрению инноваций, которые раздвигают границы, чтобы изменить будущее мобильных девайсов», — заявил журналистам глава мобильного подразделения корпорации ТМ Ро.

Проведение мероприятия в Сеуле Ро объяснил тем, что корейская столица «стала новым эпицентром инноваций и культуры». В будущем презентации будут проводить в разных городах мира.

Журналисты медиа заметили, что в этом году Samsung проведет мероприятие раньше, чем обычно. В прошлые годы азиатский IT-гигант анонсировал новые флагманы в конце августа.

«Действительно жаркое складное лето!» — прокомментировали новость авторы издания.

В середине мая инсайдеры рассказали, что Samsung анонсирует новые складные устройства 26 июля. По информации источников, компания выпустит смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, которые поступят в продажу 11 августа.

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