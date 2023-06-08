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Пентагон высказался о наличии у него «внеземных» кораблей

В пресс-службе Пентагона опровергли публикации о наличии в распоряжении США обломков внеземных космических кораблей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Пентагон высказался о наличии у него «внеземных» кораблей
© ТАСС

По словам собеседника агентства, управление специальных расследований ВВС не обнаружило «существования какой-либо программы, касающейся обладания или восстановления внеземных объектов».

При этом в Пентагоне поприветствовали возможность побеседовать с любым действующим или бывшим штатным сотрудником Минобороны США, «который считает, что у него есть информация, касающаяся пересмотра исторических данных». Пентагон обязался начать такую работу по требованию конгресса.

Ранее бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш заявил, что Министерство обороны США в рамках секретной военной программы заполучило космические корабли внеземного происхождения. По его версии, у администрации США имеются «неповрежденные и частично неповрежденные» летательные аппараты внеземного происхождения. По его словам, иногда во время обнаружения аппаратов встречаются погибшие пилоты.

«Верите вы в это или нет, как бы фантастично это ни звучало, но это правда», — заявил он.

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