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The Verge: в iOS 17 усложнят отправку откровенных фото с iPhone из-за системы фильтрации

На смартфонах iPhone с внедрением новой версии мобильной операционной системы iOS 17 усложнят отправку откровенных фото с помощью функции Apple Communication Safety, которая первоначально была аналогом "детского контроля" на устройствах несовершеннолетних. Об этом сообщает The Verge.

В iOS 17 усложнят отправку откровенных фото с iPhone из-за системы фильтрации
© Depositphotos

Отмечается, что теперь возможность расширят и она будет действовать в отношении всех пользователей без возрастных рамок. Системы фильтрации контента на наготу появятся в iOS 17 позже в 2023 году. Контент интимного содержания будет помечен во всплывающем сообщении, которое запросит у пользователя, хочет ли он увидеть изображение. В iOS 17 также включат защиту от интимных снимков, отправляемых через AirDrop, сообщения FaceTime и при просмотре библиотеки изображений в приложении "Фото". При этом в новой версии ОС наряду со статичными изображениями система также сможет сканировать и видео на наличие обнаженного тела.

"При этом вся обработка изображений и видео будет происходить прямо на самом устройстве, чтобы обеспечить конфиденциальность всех данных, даже от Apple", - заверили разработчики компании из Купертино.

По версии Apple, функция использует машинное обучение на устройстве для автоматического размытия обнаженных фотографий в iMessage до того, как взрослый или ребенок сможет их просмотреть. Американская компания Apple анонсировала новые функции для iOS 17 в ходе конференции WWDC 2023 вечером 5 июня. Например, для владельцев смартфонов будет добавлена возможность выбора фото для контактов аналогично тому, как это устроено при установке обоев рабочего стола.

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