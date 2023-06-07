В iOS 17 усложнят отправку откровенных фото с iPhone из-за системы фильтрации

Отмечается, что теперь возможность расширят и она будет действовать в отношении всех пользователей без возрастных рамок. Системы фильтрации контента на наготу появятся в iOS 17 позже в 2023 году. Контент интимного содержания будет помечен во всплывающем сообщении, которое запросит у пользователя, хочет ли он увидеть изображение. В iOS 17 также включат защиту от интимных снимков, отправляемых через AirDrop, сообщения FaceTime и при просмотре библиотеки изображений в приложении "Фото". При этом в новой версии ОС наряду со статичными изображениями система также сможет сканировать и видео на наличие обнаженного тела.