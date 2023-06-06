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ArsTechnica: Apple ни разу не упомянула термин ИИ на протяжении всей презентации на WWDC

Топ-менеджеры Apple на протяжении всей презентации новых устройств и обновлений операционных систем на WWDC ни разу не упомянули термин искусственный интеллект. Как сообщает ArsTechnica, компания из Купертино не стала уделять ни секунды внимания ИИ, в отличие от конкурентов в лице Microsoft и Google.

Apple ни разу не упомянула термин ИИ на протяжении всей презентации
© Газета.Ru

По версии журналистов, при этом искусственный интеллект был частью презентации Apple, только под другим названием.

«Apple решила избежать ассоциации с шумом в СМИ вокруг термина ИИ и вместо этого сосредоточилась на таком термине, как машинное обучение», — говорится в публикации.

Например, во время демонстрации новой версии мобильной iOS 17 старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги рассказал об улучшениях автозамены и диктовки, говоря о том, что технология «основана на машинном обучении на устройстве».

Примечательно, что модель ИИ от Apple для автозамены в iOS 17 использует ту же архитектуру, которая лежит в основе других разработок в области генеративного ИИ, таких как генератор изображений DALL-E и чат-бот ChatGPT.

Новая модель автозамены на клавиатуре сможет заканчивать слово или целое предложение при нажатии клавиши пробела. ИИ-модель также учится на стиле письма пользователя, подбирая следующее предложение на основе его предпочтений.

В мае газета газета The Wall Street Journal писала, что компания Apple потребовала от своих сотрудников прекратить использование чат-бота ChatGPT в работе. Причиной назывались опасения, что информация о разработках корпорации утечет в сеть.

При этом бывший старший менеджер по маркетингу Apple Майкл Гартенберг в колонке для Business Insider предупреждал, что компании из Купертино грозит поражение в гонке проектов в области ИИ, если Apple не ускорит развитие технологий на базе ИИ в ближайшее время.

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