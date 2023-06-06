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Первый полет SSJ-NEW пройдет с российско-французскими двигателями

В ближайшее время самолет Sukhoi Superjet New (SSJ-NEW) совершит первый полет на франко-российских двигателях SaM146. Представители компании «Ростех» объяснили это ускорением программы испытаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Первый полет SSJ-NEW пройдет с российско-французскими двигателями
© globallookpress.com

Как сообщил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, специалисты предприятий проделали большую работу по импортозамещению всех иностранных систем авиалайнера на российские. В частности, машина получила отечественную систему управления, авионику, шасси, гидросистему, систему кондиционирования воздуха и другие компоненты.

Первый полет пройдет после проверок оборудования на земле. Проверки проводятся для обеспечения безопасности пассажиров. Он также подчеркнул, что этот самолет является важным для России, поэтому делается все возможное, чтобы запустить его производство как можно быстрее.

В течение нескольких недель начнутся заводские доводочные испытания самолета. Затем специалисты Росавиации проведут сертификационные испытания.

Ранее компания «Иркут» и Объединенная двигателестроительная корпорация заявили, что к концу 2030 года в эксплуатации останется только 28 самолетов SSJ 100. Причиной станет выработка ресурса установленных на них российско-французских двигателей SaM-146.

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