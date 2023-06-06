Первый полет SSJ-NEW пройдет с российско-французскими двигателями

В ближайшее время самолет Sukhoi Superjet New (SSJ-NEW) совершит первый полет на франко-российских двигателях SaM146. Представители компании «Ростех» объяснили это ускорением программы испытаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, специалисты предприятий проделали большую работу по импортозамещению всех иностранных систем авиалайнера на российские. В частности, машина получила отечественную систему управления, авионику, шасси, гидросистему, систему кондиционирования воздуха и другие компоненты.

Первый полет пройдет после проверок оборудования на земле. Проверки проводятся для обеспечения безопасности пассажиров. Он также подчеркнул, что этот самолет является важным для России, поэтому делается все возможное, чтобы запустить его производство как можно быстрее.

В течение нескольких недель начнутся заводские доводочные испытания самолета. Затем специалисты Росавиации проведут сертификационные испытания.