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Россия начнет серийное производство мини-АЭС «Шельф-М» в 2032 году

Конструктор реакторных установок Денис Куликов рассказал, что серийное производство мини-АЭС «Шельф-М» мощностью по десять мегаватт начнут в России в 2032 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия начнет серийное производство мини-АЭС «Шельф-М» в 2032 году
© globallookpress.com

Куликов, главный конструктор Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ), заявил, что в Якутии в районе золоторудного месторождения Совиное построят головной атомный энергоблок с реактором «Шельф-М». В эксплуатацию его введут в 2030 году.

К 2026-му должны завершиться ресурсные испытания основных узлов и элементов конструкции, а к 2027 году начнется поставка оборудования на площадку.

По итогам эксплуатации головного энергоблока будет принято решение о создании второй и последующих станций с 2032 года.

Мини-АЭС на базе реакторной установки «Шельф-М» должны обеспечить локальную автономную поставку потребителям отопления и электричества. Тепловая мощность таких станций составляет 35 мегаватт, электрическая - десять мегаватт.

«Шельф-М» имеет длину в 11 метров, диаметр - восемь метров, а вес модуля вместе с реакторной установкой достигает 370 тонн. «Шельф-М» можно перемещать на баржах. Служить станции будут около 60 лет.

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