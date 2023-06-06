Россия начнет серийное производство мини-АЭС «Шельф-М» в 2032 году

Конструктор реакторных установок Денис Куликов рассказал, что серийное производство мини-АЭС «Шельф-М» мощностью по десять мегаватт начнут в России в 2032 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Куликов, главный конструктор Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ), заявил, что в Якутии в районе золоторудного месторождения Совиное построят головной атомный энергоблок с реактором «Шельф-М». В эксплуатацию его введут в 2030 году.

К 2026-му должны завершиться ресурсные испытания основных узлов и элементов конструкции, а к 2027 году начнется поставка оборудования на площадку.

По итогам эксплуатации головного энергоблока будет принято решение о создании второй и последующих станций с 2032 года.

Мини-АЭС на базе реакторной установки «Шельф-М» должны обеспечить локальную автономную поставку потребителям отопления и электричества. Тепловая мощность таких станций составляет 35 мегаватт, электрическая - десять мегаватт.