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Sammobile: Samsung анонсировала смартфон Galaxy F54 5G с 8 ГБ ОЗУ за 27,5 тыс. рублей

Компания Samsung представила в Индии новый смартфон средней ценовой категории Galaxy F54 5G. Об этом сообщает издание Sammobile.

Представлен смартфон Samsung с камерой на 108 МП дешевле 30 тыс. рублей
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Новинка получила 6,7-дюймовый экран типа Super AMOLED+ с разрешением Full HD+, частотой обновления до 120 ГЦ и поддержкой технологии Vision Booster. Модель также оборудована восьмиядерным процессором Exynos 1380, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.

Galaxy F54 5G оснащен системой камер из трех модулей. Основной имеет разрешение 108 Мп и поддерживает запись видео в разрешении 4К при частоте 30 кадров в секунду. Дополняют ее камера на 8 МП с ультраширокоугольной линзой и макромодуль на 2 МП. Спереди имеется фронтальная камера с разрешение 32 МП.

Помимо 5G, новинка поддерживает стандарты связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт.

Смартфон уже поступил в продажу в Индии по цене 28 тыс. индийских рупий (примерно 27,5 тыс. руб. по курсу на 6 июня 2023 года).

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