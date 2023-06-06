Представлен смартфон Samsung с камерой на 108 МП дешевле 30 тыс. рублей

Компания Samsung представила в Индии новый смартфон средней ценовой категории Galaxy F54 5G. Об этом сообщает издание Sammobile.

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Новинка получила 6,7-дюймовый экран типа Super AMOLED+ с разрешением Full HD+, частотой обновления до 120 ГЦ и поддержкой технологии Vision Booster. Модель также оборудована восьмиядерным процессором Exynos 1380, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.

Galaxy F54 5G оснащен системой камер из трех модулей. Основной имеет разрешение 108 Мп и поддерживает запись видео в разрешении 4К при частоте 30 кадров в секунду. Дополняют ее камера на 8 МП с ультраширокоугольной линзой и макромодуль на 2 МП. Спереди имеется фронтальная камера с разрешение 32 МП.

Помимо 5G, новинка поддерживает стандарты связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт.