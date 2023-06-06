Суд рассмотрит протокол в отношении Viber за неудаление запрещённой информации

Московский суд впервые рассмотрит протокол против Viber
Суд в Москве впервые рассмотрит протокол в отношении мессенджера Viber из-за неудаления запрещенного контента. Об этом сообщает РИА Новости.
Протокол был составлен Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 административного кодекса (неудаление владельцем сайта информации, если такая обязанность предусмотрена законодательством РФ). Протокол рассмотрит мировой судья судебного участка Таганского района столицы.
По данным РИА Новости, в тот же день был зарегистрирован аналогичный протокол против мессенджера Telegram. Когда его рассмотрят и о каких именно запрещенных материалах идет речь, не уточняется.
В апреле московский суд снова оштрафовал компанию Wikimedia Foundation (владелец русскоязычной «Википедии») на два миллиона рублей за неудаление запрещенной статьи о российских силах в Запорожской области. За год до этого Wikimedia Foundation уже была оштрафована на пять миллионов рублей из-за неудаления статей о Буче, Мариуполе и об изготовлении пороха.