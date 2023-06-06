Apple запретила журналистам прикасаться к Vision Pro

После презентации WWDC23 компания Apple пригласила журналистов в демонстрационный зал театра Стива Джобса, где были установлены стенды с Apple Vision Pro. Прессе разрешили смотреть на новинку, но не позволили ее касаться. Об этом в своем превью Vision Pro рассказал главный редактор издания The Verge Дэвид Пирс.

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«Первое устройство Apple для смешанной реальности создавалось годами – и на первый взгляд гарнитура выглядит очень красиво. Впрочем, нам не разрешили к ней прикасаться», – написал Пирс.

Такое ограничение оставило у журналиста много вопросов относительно новинки. В частности, он опасается, что Vision Pro будут сильно давить на нос, сильно греться из-за мощного процессора и раздражать своим кабелем питания, который крепится к левому виску.