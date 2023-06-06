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Найдено древнейшее захоронение в мире, сделанное не человеком

Палеонтолог Ли Бергер из ЮАР заявил о том, что ему и его команде удалось найти древнейшее захоронение в мире, известное науке. Открытие, по мнению его авторов, доказывает, что способности к сложному поведению были присущи не только человеческим видам.

Найдено древнейшее захоронение в мире, сделанное не человеком
© Российская Газета

Как сообщает Arkeonews, находка была сделана на глубине около 30 метров под землей в системе пещер под названием "Колыбель человечества". Это объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный недалеко от Йоханнесбурга. Ли Бергер и его команда заявили, что им удалось найти захоронение, содержащее останки очень дальнего родственника человека с маленьким мозгом, ранее считавшегося неспособным к сложному и эмоциональному поведению.

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Речь идет о представителях вида Homo Naledi, обладавших мозгом размером с мозг шимпанзе. Поясним, что самые старые захоронения были ранее обнаружены на Ближнем Востоке и в Африке. Все они содержали останки Homo sapiens, то есть человеческого вида. Возраст этих захоронений составляет около 100 тысяч лет.

Невероятно древний след человека разумного обнаружен в ЮАР

Авторы нового исследования заявляют, что возраст найденного ими захоронения составляет от 200 до 300 тысяч лет. Палеонтологи говорят, что нашли доказательства сложных ритуалов - представители Homo Naledi не просто хоронили своих умерших соплеменников, но и рисовали символы на стенах этих гробниц.

"Это самые древние погребения, зарегистрированные в летописи гоминидов, более ранние, чем доказательства погребения Homo sapiens, по крайней мере, на 100 000 лет", - написали ученые в серии препринтов, которые еще не прошли процедуру рецензирования, но уже подготовлены к публикации в журнале eLife.

Впрочем, к заявлению Бергера многие его коллеги отнеслись скептически, поскольку его открытие ставит под сомнение общепринятую теорию об эволюции человека. Она гласит, что увеличение размера мозга позволило выполнять сложные "смысловые" действия, в том числе и такие, как захоронение мертвых.

"Мы собираемся рассказать миру, что обнаружили нечеловеческий вид, который обладал огнем и контролировал его, проникал в невероятно труднодоступные места и ритуально хоронил мертвых, снова и снова, и они вырезали символы на стене над погребенными", - говорит Ли Бергер.

Скептики же теперь требуют от него исключительных доказательств.

Кстати, в 2013 году именно Ли Бергер обнаружил самое богатое месторождение окаменелостей гоминидов в Африке и открыл миру Homo Naledi. Этот ранее неизвестный вид уже перевернул представление о том, что наш эволюционный путь представляет собой прямую линию. Добавим, что ямы, идентифицированные как захоронения, по словам исследователей, были преднамеренно вырыты, а затем засыпаны, чтобы скрыть тела. Они содержат останки как минимум пяти гоминидов. Погребения имеют овальную форму.

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