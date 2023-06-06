Найдено древнейшее захоронение в мире, сделанное не человеком

Палеонтолог Ли Бергер из ЮАР заявил о том, что ему и его команде удалось найти древнейшее захоронение в мире, известное науке. Открытие, по мнению его авторов, доказывает, что способности к сложному поведению были присущи не только человеческим видам.

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Как сообщает Arkeonews, находка была сделана на глубине около 30 метров под землей в системе пещер под названием "Колыбель человечества". Это объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный недалеко от Йоханнесбурга. Ли Бергер и его команда заявили, что им удалось найти захоронение, содержащее останки очень дальнего родственника человека с маленьким мозгом, ранее считавшегося неспособным к сложному и эмоциональному поведению.

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Речь идет о представителях вида Homo Naledi, обладавших мозгом размером с мозг шимпанзе. Поясним, что самые старые захоронения были ранее обнаружены на Ближнем Востоке и в Африке. Все они содержали останки Homo sapiens, то есть человеческого вида. Возраст этих захоронений составляет около 100 тысяч лет.

Авторы нового исследования заявляют, что возраст найденного ими захоронения составляет от 200 до 300 тысяч лет. Палеонтологи говорят, что нашли доказательства сложных ритуалов - представители Homo Naledi не просто хоронили своих умерших соплеменников, но и рисовали символы на стенах этих гробниц.

"Это самые древние погребения, зарегистрированные в летописи гоминидов, более ранние, чем доказательства погребения Homo sapiens, по крайней мере, на 100 000 лет", - написали ученые в серии препринтов, которые еще не прошли процедуру рецензирования, но уже подготовлены к публикации в журнале eLife.

Впрочем, к заявлению Бергера многие его коллеги отнеслись скептически, поскольку его открытие ставит под сомнение общепринятую теорию об эволюции человека. Она гласит, что увеличение размера мозга позволило выполнять сложные "смысловые" действия, в том числе и такие, как захоронение мертвых.

"Мы собираемся рассказать миру, что обнаружили нечеловеческий вид, который обладал огнем и контролировал его, проникал в невероятно труднодоступные места и ритуально хоронил мертвых, снова и снова, и они вырезали символы на стене над погребенными", - говорит Ли Бергер.

Скептики же теперь требуют от него исключительных доказательств.