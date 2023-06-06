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Назван самый востребованный контент в Рунете

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский назвал контент, который сейчас наиболее востребован в российском сегменте интернета. Интересы отечественной аудитории он раскрыл в интервью РБК.

Назван самый востребованный контент в Рунете
© Unsplash

По словам Гореславского, в настоящее в Рунете популярен так называемый теплый контент. ИРИ поддерживает подобного рода проекты, отметил он. Отмечается, что с 2021 года ИРИ проводит «Национальную премию интернет-контента», на которой награждаются качественно сделанные проекты, несущие в себе позитивной заряд для аудитории.

«И как раз много таких человечных, созидательных, просветительских историй поддержали. В соцмедиа, например, в топ-3 самых просматриваемых в 2022 году проектов ИРИ входит цикл видеороликов #невсеравно. Истории тех, кто живет активной жизнью, делает что-то хорошее», — заявил глава ИРИ.

Ранее Институт развития интернета подвел итоги конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде. Поддержку получат 163 проекта на 10,3 миллиарда рублей.

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