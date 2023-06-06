Назван самый востребованный контент в Рунете

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский назвал контент, который сейчас наиболее востребован в российском сегменте интернета. Интересы отечественной аудитории он раскрыл в интервью РБК.

По словам Гореславского, в настоящее в Рунете популярен так называемый теплый контент. ИРИ поддерживает подобного рода проекты, отметил он. Отмечается, что с 2021 года ИРИ проводит «Национальную премию интернет-контента», на которой награждаются качественно сделанные проекты, несущие в себе позитивной заряд для аудитории.