Эксперт рассказал, как выбрать Wi-Fi роутер для дачи

Что может быть лучше шашлыков на даче? Дача, где есть доступ в интернет, о том, как выбрать Wi-Fi роутер для дачи рассказывает эксперт

© Ferra.ru

В загородных домах может возникнуть проблема с доступом к интернету, но установка роутера со слотом для SIM-карты поможет оставаться всегда на связи. Михаил Белогорцев, менеджер направления Wi-Fi в компании «Дом.ру», поделился своими рекомендациями для выбора такого устройства.

Видео дня

При выборе роутера для загородного дома нужно учесть возможные варианты подключения и свой бюджет. Желательно выбрать роутер с поддержкой SIM-карты, внешними антеннами и функцией Mesh, которая обеспечивает широкое покрытие, особенно если у вас большой участок. Можно также приобрести готовую Mesh-систему для более эффективной работы. Если есть «мёртвые зоны» на участке, можно установить репитер для роутера, чтобы усилить сигнал и обеспечить стабильное соединение. Рекомендуется выбирать роутеры с поддержкой стандарта 802.11(ac) или Wi-Fi 5, и диапазоном частот 5 ГГц.

Для расширения Wi-Fi-сигнала можно установить роутер за пределами дома, используя специальное устройство. Уличные роутеры отличаются своими компактными размерами, влагозащищённым корпусом и способностью работать в разных температурных условиях. Рекомендуется устанавливать такие роутеры на высоте, чтобы избежать помех и обеспечить лучший сигнал.

Для надёжности интернет-соединения можно выбрать автономный роутер, который работает даже без подключения к электрической сети. Такие роутеры оснащены батареей и способны обеспечить доступ в интернет в течение нескольких часов при отключении электроснабжения. Если перебои в электросети являются обычным явлением, также рекомендуется установить источник бесперебойного питания (ИБП) для защиты компьютеров и другого оборудования.